HOME NEWS NASIONAL

Anggota DPR Ini Kena Sanksi MKD Usai Bilang Tak Bangga Naturalisasi Timnas Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |15:02 WIB
Anggota DPR Ini Kena Sanksi MKD Usai Bilang Tak Bangga Naturalisasi Timnas Indonesia
Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi ringan kepada anggota Komisi X DPR RI Nuroji. Sanksi itu, dijatuhkan lantaran Nuroji mengaku salah telah mengkritisi Timnas Indonesia dan tak bangga dengan pemain naturalisasi.

Sanksi itu, dijatuhkan MKD DPR RI setelah menggelar rapat evalusi di ruang sidang MKD DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

"Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Makamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ir., H Nuroji, nomor anggota A-98 dari Fraksi Partai Gerindra, terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan, berupa teguran tertulis, sanksinya teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dek Gam usai rapat yang digelar tertutup.

Dek Gam menyampaikan, sanksi itu telah disampaikan langsung kepada Nuroji dalam rapat evaluasi tersebut. "Jadi, putusan ini ditetapkan pada hari ini, dihadiri oleh semua majelis, tidak ada satupun anggota majelis yang keberatan," terang Dek Gam.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro mengatakan, Nuroji sendiri telah mengakui kesalahannya yang mengkritisi pemain naturalisasi pemain Timnas Indonesia.

Ia menjelaskan, pertimbangan sanksi itu diberikan lantaran diksi yang digunakan Nuroji dalam mengkritisi naturalisasi pemain Timnas Indonesia tak tepat. Ia berkata,

"Yang bersangkutan selaku teradu, itu mengakui kesalahannya. Penggunaan diksi dan narasi dimana di dalam konten video itu merasa tidak terlalu bangga dengan kemenangan timnas kita, yang notabene di situ banyak sekali naturalisasi," tutur Agung.

"Jadi mencoba untuk membuat diferensiasi ya, perbedaan antara anak kampung sendiri dan juga yang sudah dinaturalisasi," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MKD DPR Nuroji DPR RI
