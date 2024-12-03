Rakyat Bersuara, “PILKADA, JAKARTA BELUM TAMAT HINGGA TUDINGAN INTIMIDASI APARAT” bersama Aiman Witjaksono, Rocky Gerung, dan Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 19.00 WIB, di iNews

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai digelar. Namun, dinamika yang terjadi di ibu kota selalu menarik perhatian, tidak hanya dari warga Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia. Di tengah persaingan sengit dan hasil quick count sementara, isu kontroversial kembali mencuat tentang tudingan intimidasi aparatur negara hingga politik uang yang terjadi sepanjang Pilkada 2024.

Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Rocky Gerung, Feri Amsari dan para narasumber kredibel lainnya, malam ini akan kembali membahas tema hangat “PILKADA, JAKARTA BELUM TAMAT HINGGA TUDINGAN INTIMIDASI APARAT”.

Beragam survei hasil Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan hasil yang berbeda-beda yang mencerminkan polarisasi di kalangan masyarakat. Seiring waktu, pertarungan tidak hanya terlihat di panggung debat sebelumnya, tetapi juga mulai merambah ke pelanggaran yang dilakukan aparat hingga dugaan praktik-praktik politik uang.

Isu ini justru memancing reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan aktivis demokrasi. Apakah benar ada oknum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk menggiring opini publik? Dan bagaimana para pakar membahas persoalan ini?

Saksikan selengkapnya dalam Rakyat bersuara bersama para narasumber, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Deddy Yevri Sitorus-Politisi PDI Perjuangan, Rocky Gerung-Akademisi, Arief Rosyid-Dewan Pembina RK Ecosystem, Hendarsam Marantoko-Ketum Lingkar Nusantara, Tifatul Sembiring-Ketua Dewan Penasihat Pusat PKS, Pukul 19.00 WIB, Liva hanya di iNews.

(Maruf El Rumi)