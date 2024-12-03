Breaking News! Kena OTT, Pj Wali Kota Pekanbaru Tiba di Gedung KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024), Risnandar tiba sekitar pukul 17.38 WIB. Dia terlihat mengenakan baju bercorak biru dan hitam serta menggunakan masker dan topi.

Tak sendiri, Risnandar tiba bersama satu orang lainnya dengan dikawal oleh penyidik KPK. Meski begitu, belum diketahui identitas dari orang tersebut.

Tak ada satu kalimat pun yang diucapkan oleh Risnandar kepada awak media. Ia hanya terus berjalan memasuki Gedung KPK.

Sebelumnya, dalam perkara ini, KPK turut menyita barang bukti uang senilai Rp1 miliar.

“Bukti uangnya untuk sementara tadi disampaikan di atas Rp1 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Bali.