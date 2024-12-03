Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Minta PDIP Segera Laporkan Dugaan Keterlibatan Partai Cokelat di Pilkada 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |18:15 WIB
Puan Minta PDIP Segera Laporkan Dugaan Keterlibatan Partai Cokelat di Pilkada 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada pihak-pihak yang menyebut adanya keterlibatan Partai Cokelat (Parcok) dalam Pilkada serentak 2024 untuk segera dilaporkan. Diketahui, istilah partai cokelat mengacu pada polisi.

Hal itu disampaikan Puan menanggapi sejumlah kader PDIP mengungkap adanya dugaan Partai Cokelat sebagai sebutan institusi Polri yang terlibat cawe-cawe dalam Pilkada 2024.

"Jika ada bukti kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Ketua DPP PDIP itu juga mempersilakan masyarakat melaporkan hal yang sama  jika menemukan bukti keterlibatan tersebut.

Namun, saat disinggung apakah fraksi PDIP sedang mendalami untuk melaporkan adanya dugaan keterlibatan Parcok cawe-cawe di Pilkada, Puan menegaskan, jika hal tersebut bukan urusan satu atau dua fraksi.

"Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi tapi masalah berbangsa dan bernegara. jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
