HOME NEWS NASIONAL

Terpilih Jadi Ketum Dekopin, Priskianto: Hasil Munas Kita Laporkan ke Prabowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |18:30 WIB
Terpilih Jadi Ketum Dekopin, Priskianto: Hasil Munas Kita Laporkan ke Prabowo
Terpilih Jadi Ketum Dekopin, Priskianto: Hasil Munas Kita Laporkan ke Prabowo
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 2024 menetapkan Priskianto sebagai ketua umum periode 2024-2029. Seluruh peserta Munas Dekopin menyepakati secara aklamasi Priskianto sebagai Ketua Umum.

"Seluruh peserta Munas Dekopin 2024 yang terdiri dari 340 Dekopin Wilayah secara aklamasi menyepakati saudara Priskianto sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2024-2029," kata Ketua Panitia Munas Dekopin 2024, Imam Faturahmin kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dikutip Selasa (3/12/2024).

Imam pun menyampaikan harapannya, di bawah kepemimpinan Priskianto, Dekopin dapat lebih masif bergerak menyejahterahkan anggotanya.

"Dengan latar belakangnya sebagai aktivis koperasi yang sudah teruji, kami yakin Dekopin dan sektor koperasi akan lebih berkembang ke depannya di kepemimpinan Priskianto," terangnya.

Priskianto sendiri menyatakan dirinya telah menyiapkan sejumlah program untuk memajukan perkoperasian di Indonesia.

"Kami akan memasyarakatkan koperasi melalui gerakan digitalisasi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, maka koperasi akan menjadi pilihan utama masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya," kata Priskianto.

Dia pun berharap, dengan gerakan digitalisasi semakin banyak masyarakat yang akan bergabung dan memanfaatkan koperasi meningkatkan perekonomian.

"Saat ini hanya 10 persen masyarakat Indonesia yang memanfaatkan koperasi. Ke depannya kami menargetkan lebih dari jumlah masyarakat yang bergabung dalam wadah koperasi," ucap Priskianto.

Dia mengingatkan, bahwa koperasi adalah warisan dari para pendiri bangsa yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Maka dari itu, dia merasa heran jika ada yang memandang sebelah mata gerakan koperasi.

"Proklamator kita, Bung Hatta, yang mencetuskannya. Koperasi bukan adopsi dari budaya negara lain, ini murni warisan budaya Indonesia, bahkan sudah diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan diadopsi oleh banyak negara di dunia. Wajib hukumnya kita memajukan koperasi," tegasnya.

 

