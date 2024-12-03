Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPP Partai Perindo Apresiasi Tim Building Pemuda Perindo di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |19:05 WIB
DPP Partai Perindo Apresiasi Tim Building Pemuda Perindo di Bogor
Waketum Perindo, Ferry Kurnia
BOGOR - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah sangat mengapresiasi kegiatan team building yang digelar oleh DPP Pemuda Partai Perindo di Kabupaten Bogor, Selasa (3/12/2024).

"Kegiatan ini tim building yang dilakukan teman-teman Pemuda Perindo. Jadi kami dari DPP sangat mengapresiasi sayap Partai Perindo mulai menguatkan possisioningnya bagaimana mensuport badan atau Partai Perindo itu sendiri," kata Ferry.

Dengan kegiatan seperti ini, sayap partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu diharapkan dapat menguatkan kelembagaan dan menyokong aktivitas ke partaian. Juga bisa melakukan upaya-upaya yang masif sehingga bisa meraih para pemuda Gen Z dan Milenial untuk bersama-sama dengan Partai Perindo.

"Ya tentunya sekarang semangatnya kan semangat anak muda, apalagi dengan dilihat data hampir 60 persen itu adalah anak-anak muda, apalagi kita akan menghadapi 2029 itu sehingga dari situ ini adalah upaya dari temen-temen Pemuda Perindo untuk meraih anak-anak muda untuk bersama bersinergi dengan Partai Perindo," ungkapnya.

Karena itu, tambah Ferry, hal-hal yang sangat penting dilakukan yakni penguatan yang ada di dalam kelembagaan Pemuda Perindo itu sendiri. Jika sudah kuat, maka harus dilakukan upaya penguatan hingga tingkat daerah.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
