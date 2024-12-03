Cak Imin Ingin Makan Bergizi Gratis Berdampak bagi Ekonomi Desa

JAKARTA - Menko Pemberdayaan Manusia (PM), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di bawah Kemenko PM, Selasa (3/12/2024) sore tadi. Rakor tersebut membahas tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berdampak bagi ekonomi desa dan pelaku usaha di sekitar sekolah.

"Kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi kooperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," ujar Cak Imin pada wartawan.

Dia ingin memastikan, program MBG tersebut bisa berdampak bagi ekonomi masyarakat yang ada di Desa dan pelaku usaha di sekitar sekolah. Dengan begitu, program tersebut tak sebatas hanya memberikan makanan bergizi saja pada anak-anak sekolah.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," tuturnya.

Dalam rakor itu, tambah Cak Imin, semua kementerian di bawah Kemenko PM bakal melakukan sinergi dan melakukan pelatihan pada masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM. Sehingga, bisa menghasilkan produk-produk berkualitas dan bagus.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program, pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standarisasi mutu, dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi, pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," katanya.



(Angkasa Yudhistira)