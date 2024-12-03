Mencuatnya Isu Polri di Bawah Kemendagri Disebut Tunjukkan Ketidakdewasaan Politik

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan mengungkapkan bahwa isu Polri di bawah Kemendagri dan TNI merupakan wacana yang menunjukkan kertidakdewasaan dalam berpolitik.

Pasalnya, isu tersebut dihembuskan oleh politisi PDIP disinyalir karena mereka kalah dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Sebaiknya PDIP dalam hal ini lebih introspeksi diri sebelum ngomong, institusi Polri maupun TNI adalah institusi negara yang independen dan sudah ada aturan jelas yang melarang 2 institusi ini terlibat politik praktis," tegasnya.

Menurut Kurniawan, banyak tahanan politik (tapol) di era PDIP berkuasa yang masih menuntut keadilan.

"Yang kontroversi, di pemilu 2019 banyak sekali anak-anak bangsa yang masuk penjara karena menuntut transparansi pemilu yang jurdil, kami ini adalah korban dari kebijakan politik kalian jadi jangan juga kalian justru yang paling ribut ketika kalian kalah dalam pilpres 2024 dan juga pilkada serentak yang baru digelar kemarin, itu namanya nggak fair, dan menuduh institusi polri dan TNI terlibat pengkondisian dan berpihak ke kelompok pemenang. Kami yang sudah jelas-jelas dikriminalisasi saja nggak seribut kalian kok," imbuh kurniawan mantan napol 2019.

Kurniawan meminta dan mengajak kepada PDIP untuk bisa dewasa menyikapi kekalahan dan lebih introspeksi kenapa bisa ditinggalkan konstituen.

"Kalian, kalau boleh saya ikut bicara kesombongan dan jumawa, elit-elit kalian sendirilah yang membuat kondisi seperti ini," bebernya.

(Khafid Mardiyansyah)