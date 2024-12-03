Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PN Jaksel Terima Eksepsi Penyidik KPK AKBP Rossa Atas Gugatan PDIP 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |21:10 WIB
PN Jaksel Terima Eksepsi Penyidik KPK AKBP Rossa Atas Gugatan PDIP 
PN Jaksel Terima Eksepsi Penyidik KPK AKBP Rossa atas Gugatan PDIP (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima eksepsi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti dan kawan kawan (dkk) terkait gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan. 

Diketahui, PDIP sebelumnya melayangkan gugatan terkait dengan penyitaan buku dari Kusnadi yang merupakan Staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

"Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tentang Kompetensi absolut," bunyi petikan putusan sela yang diterima, Selasa (3/12/2024).

Dalam hal tersebut, Majelis Hakim PN Jaksel juga menyatakan bahwa pihaknya tak berwenang mengadili perkara perdata. 

"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata nomor 651/Pdt.G/2024/PN JKT SEL," tulis petikan itu.

Diketahui, para tergugat dalam hal ini adalah, Rossa Purbo Bekti, Rahmat Prasetiyo, M Denny Arief H dan Priyatno. Mereka adalah penyidik lembaga antirasuah yang menangani perkara Harun Masiku. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PN Jaksel Penyidik KPK PDIP KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072//ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175//kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188117//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-cytm_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Cekal Yaqut dan Bos Maktour: Keterangan Sangat Kami Perlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188090//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-7zIy_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187964//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-CI1O_large.jpg
Periksa Anak Gubernur Kalbar Terkait Kasus Proyek Jalan di Mempawah, KPK Dalami Aliran Dana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement