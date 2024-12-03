Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamendagri Beberkan Sejumlah Tujuan Pilkada Serentak 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |02:50 WIB
Wamendagri Beberkan Sejumlah Tujuan Pilkada Serentak 2024
Pilkada 2024 (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak telah digelar pada 27 November 2024. Salah satu tujuan dari pesta demokrasi itu untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pasca-amandemen. 

"Tujuan diselenggarakannya Pilkada serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dikutip Rabu (4/12/2024).

Pilkada serentak 2024 digelar di 545 daerah yang meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Setidaknya ada 1.556 pasangan calon kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan yang mengikuti kontestasi tersebut.

Secara rinci, sebanyak 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Kemudian, 1.168 pasangan calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, dan 284 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

 

Sebanyak 203.657.354 jiwa tercatat oleh Kemendagri sebagai penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Jumlah tersebut terdiri dari 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 

Bima Arya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR sempat mengungkapkan, bahwa Pilkada serentak merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 

"Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement