Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran: Indonesia-UEA Punya Visi Kemanusiaan yang Sama

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |23:54 WIB
Wapres Gibran: Indonesia-UEA Punya Visi Kemanusiaan yang Sama
Wapres Gibran Rakabuming Raka bilang Indonesia dan UEA punya visi yang sama (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) sudah terjalin lama, dan erat dari berbagai aspek, bahkan memiliki visi yang sama dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 
"Indonesia dan Persatuan Emirate Arab memiliki visi yang sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," kata Gibran saat menghadiri acara 'Resepsi National Day United Arab Emirates (UAE)', di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (3/12/2024) malam.

Bahkan, kata Gibran, Indonesia-UEA juga memiliki solidaritas dalam membangun kolaborasi, dan kerja sama yang inklusif, guna mewujudkan perdamaian dunia. "Termasuk salah satunya melalui kolaborasi tim medis Indonesia dengan Rumah Sakit Lapangan Terpadu Uni Emirat di Rafah dan Gaza," katanya.

Persamaan visi kemanusiaan itu, kata Gibran, membuat hubungan Indonesia dan UEA semakin erat, dan berkembang.

"Kami percaya bahwa ikatan yang kuat antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dapat semakin kokoh ke depan, dan menjadi teladan kerja sama dunia yang saling menghormati, saling menguntungkan serta mengedepankan toleransi dan perdamaian," katanya.

Di sisi lain, Gibran juga mengungkap soal kedekatan Indonesia dan UEA yang sudah terjalin hampir lima dekade. Bahkan, jauh sebelum dia menjabat sebagai wakil presiden.

"Hampir lima dekade hubungan Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah terjalin, tidak hanya dekat secara politik, tapi juga hangat sebagai saudara, persaudaraan ini terasa hangat, dalam dan tulus," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188081//presiden_prabowo-Wg1H_large.jpg
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958//gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187947//wapres_gibran_tinjau_pengungsi_di_agam_sumbar-Sp4H_large.jpg
Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187526//prabowo-WiON_large.jpg
Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Percaya Pemerintahan Prabowo Bebas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187184//bonatua-CvX1_large.jpg
Bonatua Tegaskan Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran untuk Kepentingan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187173//gibran_rakabuming_raka-WqKa_large.jpg
Soal Kesetaraan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen: Dokumen Rahasia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement