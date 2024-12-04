Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Bilang Ada 1.500 Dugaan Pelanggaran pada Pilkada 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |03:06 WIB
Bawaslu Bilang Ada 1.500 Dugaan Pelanggaran pada Pilkada 2024
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut Pilkada serentak 2024 berjalan secara kondisif dan baik. Meski begitu Lolly menegaskan pihaknya tetap menerima laporan atau temuan ribuan dugaan pelanggaran Pilkada.

"Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat hari ini, maka kita pun harus bisa menyatakan secara garis besar, Pilkada itu berjalan dengan baik, apakah tidak ada pelanggarannya? Oh bukan begitu, pelanggaran tetap ada," kata Lolly di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12/2024).

Dia menyebut setidaknya terdapat ribuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama gelaran pilkada serentak ini. Adapun jenis dugaan pelanggaran bervariasi mulai dari netralitas ASN ataupun politik uang.

"Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak, pertanggal 1 Desember aja, hampir 1.500, dari yang sisi laporannya saja, sehingga, angka penanganan pelanggaran menunjukkan bahwa ada penindakan yang dilakukan Bawaslu bahwa ada upaya orang untuk melanggar aturan," sambungnya.

Meskipun sempat terjadi kerusuhan di Papua, namun secara cara garis besar kata Lolly proses pilkada yang berjalan hari ini tidak terlalu menimbulkan konflik yang cukup besar. 

"Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya. Kalau Papua kita tahu cara pandang kita terhadap Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang kita di luar Papua. Karena mereka punya spesifikasi tersendiri," sambungnya.

 

