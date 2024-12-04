Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Prabowo: Saya Sangat Hormat Sama Pedagang, Mereka Mulia!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |07:54 WIB
Viral Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Prabowo: Saya Sangat Hormat Sama Pedagang, Mereka Mulia!
Gus Miftah. Foto: Tangkapan Layar Media Sosial.
A
A
A

JAKARTA - Pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal Gus Miftah viral di media sosial (medsos) lantaran candannya yang dianggap mengolok-olok seorang pedagang es.

Aksi yang dianggap guyonan itu ikut mendapatkan sorotan dari Partai Gerindra. Dimana, Presiden Prabowo Subianto merupakan ketua umumnya. Teguran tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @gerindra.

“Dengan segala kerendahan hati, mimim minta Gus @gusmiftah untuk minta maaf ke bapak Penjual Es. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak @Prabowo inginkan dan ajarkan. Terima kasih,” tulis akun tersebut sebagaimana dilansir Okezone, Rabu (4/12/2024).

Dalam postingannya, turut diunggah pula pernyataan tegas Presiden Prabowo terhadap para pekerja yang dihormatinya. Diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Pada video Prabowo itu turut diunggah pula pedagang es yang diduga diolok-olok oleh Gus Miftah.

 

Halaman:
1 2
      
