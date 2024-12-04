Olok-Olok Penjual Es, Gus Miftah Ditegur Seskab Mayor Teddy

JAKARTA - Pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal Gus Miftah akhirnya menyampaikan permintaan maaf usai mengolok-olok penjual es.

“Dengan kerendahan hari saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung. Semoga dibukakan pintu maaf untuk saya,” kata Gus Miftah dalam tayangan video yang diterima, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Ia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena candaannya tersebut telah membuat heboh. Pasalnya, kejadian olok-olok ke penjual es itu viral di media sosial (medsos).

“Saya minta maaf atas kegaduhan yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan,” ujar Gus Miftah.

Tak hanya itu, Gus Miftah mengaku mendapatkan teguran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

“Ini merupakan introspeksi bagi saya untuk berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Seskab,” ucap Gus Miftah.

Sebelumnya, peristiwa mengolok-olok itu diduga berlangsung ketika Gus Miftah mengisi acara Magelang Bersholawat , pada 27 November 2024.

Olok-olok itu juga mendapatkan sorotan dari Partai Gerindra. Dimana, Presiden Prabowo Subianto merupakan ketua umumnya. Teguran tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @gerindra.

“Dengan segala kerendahan hati, mimim minta Gus @gusmiftah untuk minta maaf ke bapak Penjual Es. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak @Prabowo inginkan dan ajarkan. Terima kasih,” tulis akun tersebut sebagaimana dilansir Okezone, Rabu (4/12/2024).

Dalam postingannya, turut diunggah pula pernyataan tegas Presiden Prabowo terhadap para pekerja yang dihormatinya. Diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).