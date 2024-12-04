Minta Maaf Olok-Olok Pedagang Es, Gus Miftah: Saya Sering Bercanda

JAKARTA - Pendakwah yang juga Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Gus Miftah minta maaf usai dirinya mengolok-olok pedagang es.

Gus Miftah mengaku yang dilakukannya merupakan candaan. Meski begitu, dirinya akan meminta maaf langsung kepada pedagang es tersebut.

"Saya Miftah Maulana habiburrahman menanggapi yang viral hari ini, yang pertama dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya, saya memang sering bercanda dengan siapapun maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya," kata Gus Miftah dalam video klarifikasinya yang viral di media sosial, Rabu (4/12/2024)

Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat gaduh akibat olok-olokannya kepada pedagang es. Dirinya mengaku akan melakukan introspeksi.

"Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan juga masyarakat," katanya.

Selain itu, Gus Miftah mengungkapkan bahwa dirinya sudah ditegur oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar lebih berhati-hati dalam menyampaikannya pendapat di depan umum.

"Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab yang hari ini berada di Kupang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum," ungkapnya.