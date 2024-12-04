Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Minta Maaf Olok-Olok Pedagang Es, Gus Miftah: Saya Sering Bercanda

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |09:48 WIB
Minta Maaf Olok-Olok Pedagang Es, Gus Miftah: Saya Sering Bercanda
Gus Miftah. Foto: Dok Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Pendakwah yang juga Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Gus Miftah minta maaf usai dirinya mengolok-olok pedagang es. 

Gus Miftah mengaku yang dilakukannya merupakan candaan. Meski begitu, dirinya akan meminta maaf langsung kepada pedagang es tersebut.

"Saya Miftah Maulana habiburrahman menanggapi yang viral hari ini, yang pertama dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya, saya memang sering bercanda dengan siapapun maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya," kata Gus Miftah dalam video klarifikasinya yang viral di media sosial, Rabu (4/12/2024) 

Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat gaduh akibat olok-olokannya kepada pedagang es. Dirinya mengaku akan melakukan introspeksi.

"Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan juga masyarakat," katanya.

Selain itu, Gus Miftah mengungkapkan bahwa dirinya sudah ditegur oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar lebih berhati-hati dalam menyampaikannya pendapat di depan umum.

"Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab yang hari ini berada di Kupang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094555/viral-WotO_large.jpg
Siapa Akun Penyebar Pertama Video Viral Gus Miftah yang Hina Pedagang Es Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094467/viral-naWV_large.jpg
Ustadz Adi Hidayat Buka Suara soal Kabar Gantikan Gus Miftah Jadi Utusan Khusus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093790/viral-9z3i_large.jpg
Profil Ponpes Bustanul Ulum, Pesantren Tempat Gus Miftah Menimba Ilmu Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093202/ketua_harian_dpp_partai_gerindra_sekaligus_wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-xVEc_large.png
Gus Miftah Mundur, Dasco Sebut Jabatan Utusan Khusus Presiden Boleh Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093102/gus_miftah-0FUq_large.png
Gus Miftah Mundur Jadi Utusan Khusus Presiden sebelum Serahkan LHKPN, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093098/presiden_prabowo_subianto-Uo24_large.jpg
Soal Sertifikasi Juru Dakwah, Prabowo Respon Begini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement