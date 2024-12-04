Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KBRI Seoul Imbau WNI Waspada dan Patuhi Darurat Militer Korsel

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |09:59 WIB
KBRI Seoul Imbau WNI Waspada dan Patuhi Darurat Militer Korsel
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-Yeol.
A
A
A

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul menerbitkan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) usai Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-Yeol menetapkan darurat militer, mulai 3 Desember 2024 pukul 23.00 KST.

“Dimohon untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing,” tulis KBRI Seoul di akun Instagram resmi @indonesiainseoul, dikutip Rabu (4/12/2024).

KBRI Seoul juga meminta WNI untuk tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa serta daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa dan/atau unjuk rasa.

“Khusus untuk kota Seoul, dimohon sebisa mungkin untuk sementara menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya,” katanya.

Selain itu, KBRI Seoul juga meminta WNI untuk tidak mendekati, menonton, berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152325/puan-0mhk_large.jpg
Ketua DPR: Pemerintah Mengusulkan Calon Dubes RI di 24 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151461/komisi_i_dpr-3OdT_large.jpg
Komisi I DPR Ingatkan Menlu, 12 KBRI Kosong Tanpa Dubes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/18/3122730/kbri_bangkok-FaTg_large.jpg
554 WNI Korban Online Scam di Wilayah Konflik Myanmar Segera Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/18/3054046/wni_di_bangkok_rayakan_hut_ke_79_ri-w6NB_large.jpg
Ribuan WNI di Thailand Rayakan HUT ke-79 RI dengan Bazar dan Panggung Gembira 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/26/18/2351330/pelayanan-imigrasi-di-kbri-kuala-lumpur-jadi-yang-paling-sibuk-dunia-7EupYD3pA4.jpg
Pelayanan Imigrasi di KBRI Kuala Lumpur Jadi yang Paling Sibuk Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/25/18/2219275/pandemi-covid-19-kbri-stockholm-gelar-halal-bihalal-virtual-OjhN3uRSx9.jpg
Pandemi Covid-19, KBRI Stockholm Gelar Halal Bihalal Virtual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement