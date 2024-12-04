Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Buka Peluang Jerat Eks Pj Walikota Pekanbaru dengan Pidana Pencucian Uang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |12:14 WIB
KPK Buka Peluang Jerat Eks Pj Walikota Pekanbaru dengan Pidana Pencucian Uang
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - KPK telah menetapkan mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan, pihaknya juga akan menelusuri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan,” kata Ghufron kepada wartawan Rabu (4/12/2024).

KPK menetapkan Eks Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) tersangka kasus korupsi bersama dua orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Dengan menetapkan 3 tersangka, yaitu RM, selaku Penjabat Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube KPK, Rabu (4/12/2024).

Selain Risnandar, KPK juga menetapkan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IP), dan Plt Kabag Umum Sekda Kota Pekanbaru, Novin Karmila (NK) sebagai tersangka dalam perkara ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189073//nikita_histeris_di_sidang-Cx9v_large.jpg
Nikita Mirzani Marah Hukumannya Diperberat: Ada Uang Semua Lancar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072//ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188754//nikita_mirzani-DTxz_large.jpg
TPPU Terbukti, Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175//kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188117//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-cytm_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Cekal Yaqut dan Bos Maktour: Keterangan Sangat Kami Perlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188090//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-7zIy_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement