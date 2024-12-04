Viral Gus Miftah Hina Penjual Es, Ustadz Yusuf Mansur: Pelajaran dari Allah!

JAKARTA-Ustadz Yusuf Mansur menanggapi kejadian viralnya penceramah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh lewat candaannya itu. Yusuf menyebutkan, selalu ada yang diberikan Allah Ta’ala pada semua orang melalui serangkaian suatu peristiwa, tak terkecuali peristiwa Gus Miftah tersebut.

"Selalu ada pelajaran dari Allah buat kita-kita lewat serangkaian peristiwa. Alhamdulillah dengan kejadian Gus Miftah yang bilang Go** pada penjual Es Teh, banyak sekali kebaikannya," ujar Ustadz Yusuf Mansur sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (4/12/2024).

Yusuf Mansur mengatakan, satu kebaikan dalam peristiwa tersebut, penjual es teh itu pun kemungkinan bakal bisa pergi umroh dan dibangunkan rumah karena banyak orang yang mau berbagi rezekinya pada penjual es tersebut imbas viralnya peristiwa itu.

"Misalnya kebaikan yang terjadi apa, coba deh kayaknya bentar lagi penjual es teh tersebut Insya Allah banyak rezekinya, banyak duitnya, banyak yang bagi duit, banyak yang simpati, mungkin ada yang umrohin, mungkin ada yang bangunin rumah. Bukankah ini hebat, cara Allah itu luar biasa, dan betapa beliau juga saya lihat enjoy," tuturnya.

Dari peristiwa tersebut, banyak pelajaran berharga tentang etika dan tata krama, yang mana kebiasaan, kultur, dan budaya suatu tempat menjadi berbeda di tempat lainnya. Maka itu, perlunya penyesuaian diri pada kebiasaan tersebut.

"Saya melihat juga ada pelajaran berharga sekali soal etika, tata krama, yang saya pribadi pun masih terus belajar dan bagaimana secara kebiasaan, kultur, budaya suatu tempat bisa jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Hal biasa di satu tempat, di satu kejadian, di satu daerah, di satu lingkungan bisa jadi tak pas di tempat lainnya. Makanya perlu bukan saja kebiasaan tapi juga penyesuaian," terangnya.

"Banyak sekali hikmahnya, ilmu, cerita, pengalaman yang bisa kita dapatkan Insya Allah. Tapi menarik ini, Insya Allah terima kasih buat pihak-pihak yang nanti banyak membantu tukang es tersebut, saya sudah mulai melihat ada kiriman teman-teman yang akan memberangkatkan umroh, akan membangun rumah, bahkan sebagian sudah dijalan memberi uang dan sebagainya," ungkapnya.