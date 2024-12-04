Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Diejek dan Ditertawakan, Prabowo Akan Sikat Koruptor untuk Capai Pemerintahan Bersih

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |12:49 WIB
Sempat Diejek dan Ditertawakan, Prabowo Akan Sikat Koruptor untuk Capai Pemerintahan Bersih
Prabowo Akan Sikat Koruptor untuk Capai Pemerintahan Bersih
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.  Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang, Selasa (4/12/2024).

Awalnya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah yang korup tidak akan pernah bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

"Satu hal kita belajar dari sejarah pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran kepada rakyat itu pelajaran," kata Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini pun mengajak semua pihak untuk berjuang bersama untuk kemakmuran rakyat dan menghilangkan kemiskinan.

"Marilah kita bersama-sama sesuai dengan tema yang saudara-saudara pilih marilah kita berjuang mencari kemakmuran supaya kita hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan, hilangkan stunting," jelasnya.

Prabowo menyebut telah mempelajari bahwa kekayaan di Indonesia sangat luar biasa. Meski begitu, katanya, pemerintah kurang handal dalam menjaga kekayaan tersebut.

"Saudara-saudara saya telah mempelajari angka-angka mendalam sungguh luar biasa kekayaan kita sungguh luar biasa.Tapi kita koreksi diri kita banyak yang terus terang saja kurang piawai kurang handal untuk menjaga kekayaan kita," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
