HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Polri Prediksi 110 Juta Orang Bakal Lakukan Perjalanan di Libur Nataru

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |12:54 WIB
JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyampaikan prediksi pergerakan atau perjalanan masyarakat Indonesia pada saat libur natal dan tahun baru (Nataru) besok. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR hari ini.

"Ini ada potensi pergerakan masyarakat Indonesia secara Nasional sebanyak 110,67 juta. Ini survei dari BKT Kementerian Perhubungan," kata Aan dalam paparannya di ruang rapat Komisi III DPR , Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Irjen Aan menyebut, data survei ini menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan jumlah pergerakan masyarakat dibanding  tahun 2023 sebesar 2,8%. Dimana, pada tahun 2023 lalu, ada sekitar 107 juta orang melakukan perjalanan.

"Pergerakan antar Provinsi ini sebesar 19,84% (55,86 juta). Kemudian pergerakan dalam Provinsi sebesar 19,46% (54,81 juta)," ujarnya.

Sementara asal daerah tertinggi yang akan melakukan perjalanan selama libur Nataru, kata dia Jawa Timur menjadi Provinsi tertinggi. Kemudian, Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat dan Sumatera Utara. 

"Sedangkan daerah tujuan ini kami sampaikan sangat penting untuk mengelola arus lalu lintas berdasarkan data-data dari hasil survei ini. Untuk daerah tujuan tertinggi ini masih Jawa Timur, tahun lalu juga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY dan Sumatera Utara," tuturnya.

Kemudian, pilihan Moda transportasi tertinggi ini masyarakat akan menggunakan mobil pribadi sebesar 36,7%, sepeda motor sebesar 17,71%, yang menggunakan bus 15,04%, kereta api antar Kota 12,85%, dan pesawat 8,85%," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
