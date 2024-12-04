Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Beri Catatan Tegas untuk Gus Miftah Terkait Olokan ke Tukang Es Teh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:30 WIB
MUI Beri Catatan Tegas untuk Gus Miftah Terkait Olokan ke Tukang Es Teh
Gus Miftah
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merupakan Utusan Khusus Presiden untuk hati-hati dalam bertindak. Sebelumnya, Gus Miftah ramai menjadi perbincangan karena mengolok penjual es teh Sunhaji (38) dalam sebuah acara.

MUI melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan pun meminta cara candaannya terutama saat berdakwah agar lebih santun. Apalagi, dia menyandang jabatan sebagai utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

"Dia minta maaf, ya sudah kita maafkan. Ya dia kan utusan khusus toleransi, kerukunan beragama, jadi harus hati-hati," tegas Amirsyah saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (4/12/2024).

MUI, kata Amirsyah, juga mengingatkan bahwa kerukunan beragama mencakup berbagai aspek, baik internal agama, antarumat seagama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. 

Oleh karena itu, peran Gus Miftah dalam menyosialisasikan nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan di masyarakat.

Amirsyah berharap permintaan maaf yang disampaikan Gus Miftah dilakukan dengan sepenuh hati, sekaligus menjadi pelajaran agar lebih bijaksana dalam bertutur kata.

 

Halaman:
1 2
      
