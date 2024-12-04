Gus Miftah Olok-Olok Tukang Es Teh, Hasan Nasbi Bilang Momentum Pemerintah Merefleksikan Sikap Santun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap insiden yang melibatkan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan yang mengolok seorang pedagang es teh, Sunhaji.

Tidak hanya menegur Gus Miftah, Presiden Prabowo juga menegaskan kembali komitmennya untuk selalu menghormati dan mendukung rakyat kecil sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa tindakan tidak pantas terhadap rakyat kecil tidak dapat ditoleransi.

“Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun,” ujar Hasan dalam keterangan video yang diterima, Rabu (4/12/2024).

Langkah cepat pun dilakukan oleh Gus Miftah dengan mendatangi langsung Sunhaji di Magelang untuk menyampaikan permintaan maaf. Hasan memastikan permintaan maaf itu diterima dengan baik oleh Sunhaji. Namun, lebih dari sekadar insiden, peristiwa itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk merefleksikan pentingnya sikap santun dari pejabat negara.

Ia mengatakan pidato-pidato Presiden Prabowo selama ini juga kerap menegaskan penghormatan terhadap rakyat kecil seperti pedagang kaki lima, petani, dan nelayan. Komitmen itu, menurut Hasan, bukan sekadar retorika tetapi diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

“Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka,” katanya.