HOME NEWS NASIONAL

Istana: Prabowo Langsung Tegur Gus Miftah Usai Hina Pedagang Es!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |15:51 WIB
Istana: Prabowo Langsung Tegur Gus Miftah Usai Hina Pedagang Es!
Istana: Prabowo Langsung Tegur Gus Miftah Usai Menghina Pedagang Es
JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menegur Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah mengolok penjual es teh Sunhaji (38) dalam sebuah acara. Videonya pun viral di media sosial dan mendapat sorotan netizen.

“Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” ungkap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Rabu (4/12/2024).

Bahkan, kata Hasan, Presiden Prabowo juga sudah mendapatkan informasi bahwa Gus Miftah sudah mendatangi Sunhaji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

“Kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sonhaji sudah memberikan maaf beliau,”lanjut Hasan Nasbi.

Hasan pun mengatakan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan juga ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia.

“Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun,” tegasnya.

“Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka,” tambah Hasan.

Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo beserta jajaran Kabinet bekerja keras tujuh hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik.

 

