HOME NEWS NASIONAL

Jelang Hakordia, Polri Perkuat Perilaku Antikorupsi ke Mahasiswa 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:16 WIB
Jelang Hakordia, Polri Perkuat Perilaku Antikorupsi ke Mahasiswa 
Jelang Hakordia, Polri Perkuat Perilaku Antikorupsi ke Mahasiswa (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Menjelang hari Antikorupsi Se-Dunia (Hakordia) pada tanggal 9 Desember 2024, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI). 

Adapun tema kegiatan tersebut yaitu, 'Membangun Generasi Antikorupsi untuk Masa Depan yang Lebih Baik'. 

Yudi Purnomo Harahap, Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menyampaikan bahwa, Mahasiswa adalah pemimpin di masa depan.

"Oleh karena itulah menyambut Indonesia Emas 2045 yang disiapkan bukan hanya keahlian melainkan juga karakter yang membuat bangsa ini maju sejajar bangsa lain di dunia," kata Yudi, Rabu (4/12/2024).

Untuk itulah, kata Yudi, sikap antikorupsi berlandaskan kejujuran sangat diperlukan. Agar kelak mahasiswa yang hadir mampu untuk memainkan perannya terutama di bidang pertanian agar cita-cita ketahanan pangan tercapai. 

"Saat ini yang dibutuhkan negeri ini bukan sekedar teknokrat yang mampu bekerja dalam birokrat namun juga harus mempunyai integritas dan amanah dalam menjalani profesi dan pekerjaannya," ujar Yudi.

Terakhir, Yudi menyampaikan komitmen Polri untuk terus menggencarkan sosialisasi antikorupsi ke kampus-kampus sebagai bagian peran Polri mencegah korupsi.

(Angkasa Yudhistira)

      
