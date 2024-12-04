Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasasi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ditolak, Hukuman Tetap 6 Tahun Penjara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:28 WIB
Kasasi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ditolak, Hukuman Tetap 6 Tahun Penjara
Kasasi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ditolak (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam kasus suap pengurusan perkara. Dengan adanya putusan itu, ia tetap menjalani hukuman penjara selama enam tahun.

“Tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa,” demikian keterangan yang disampaikan melalui website Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Rabu (4/12/2024).

Adapun putusan Kasasi Nomor 7143 K/PID.SUS/2024 ini diketok oleh majelis hakim yang diketuai Desnayeti dengan anggota Yohanes Priyana dan Agustinus Purnomo Hadi. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (3/12/2024) kemarin.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap mantan Hasbi Hasan. Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara di MA. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasbi Hasan dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," kata Hakim Ketua Toni Irfan di ruang sidang, Rabu (3/4/2024).

Selain itu, Hasbi Hasan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3.880..000 yang dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MA Mahkamah Agung Hasbi Hasan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185893//vadel_badjideh-GACZ_large.jpg
Vadel Badjideh Malah Tertawa Usai Hukuman Kasus Asusila Diperberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185875//vadel_badjideh-uJPd_large.jpg
Vadel Badjideh Resmi Ajukan Kasasi Usai Hukuman Kasus Asusila Anak Diperberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659//zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573//zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182642//dwiarso_budi_resmi_jadi_wakil_ma_bidang_non_yudisial-Evwf_large.jpg
Dwiarso Budi Resmi Jadi Wakil MA Bidang Non Yudisial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement