Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Kemnaker Resmi Naikkan UMP 2025 6,5 Persen

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:30 WIB
Breaking News! Kemnaker Resmi Naikkan UMP 2025 6,5 Persen
Breaking News! Kemnaker Resmi Naikkan UMP 2025 6,5 Persen
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan Upah MInimum Tahun 2025.

"Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6,5 persen dari Upah Minimum provinsi tahun 2024," bunyi keterangan klausul tersebut yang diteken oleh Menaler Yassierli pada Rabu (4/12/2024).

Adapun formula penghitungan upah itu tercantum dalam Pasal 2 (2). Dalam klausul itu, formula penghitungan yakni UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025.

Dalam Pasal 2 ayat (4) menerangkan, penetapan UMP 2025 patut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, Kemnaker juga menyatakan bahwa penetapan UMP 2025 harus dilakukan paling lambat pada 11 Desember 2024.

"Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024," bunyi Pasal 10 ayat (1) Permenaker tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095400/ump-aU0T_large.jpg
UMP Jakarta Naik Jadi Rp5,39 Juta, Berikut Rata-Rata Gaji Tertinggi Negara-Negara di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/519/2930562/khofifah-teken-umk-38-kabupaten-kota-di-jatim-2024-segini-besarannya-NzKm6qbsqH.jpeg
Khofifah Teken UMK 38 Kabupaten/Kota di Jatim 2024, Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/340/2924604/tok-ump-lampung-tahun-2024-naik-3-16-persen-jadi-rp2-7-juta-EyEI0qduTw.jpg
Tok! UMP Lampung Tahun 2024 Naik 3,16 Persen Jadi Rp2,7 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/608/2924105/tak-sesuai-harapan-buruh-tolak-besaran-ump-sumut-2024-S4W5EoPjMO.jpg
Tak Sesuai Harapan, Buruh Tolak Besaran UMP Sumut 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/338/2923730/berapa-besaran-ump-jakarta-2024-pj-gubernur-dki-tunggu-besok-Yjk450qolG.jpg
Berapa Besaran UMP Jakarta 2024? Pj Gubernur DKI: Tunggu Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/338/2923449/buruh-minta-umk-naik-15-pemkot-depok-bahas-bersama-dewan-pengupahan-hari-ini-CidhrfV3es.jpg
Buruh Minta UMK Naik 15%, Pemkot Depok Bahas Bersama Dewan Pengupahan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement