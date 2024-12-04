Hasto: Jokowi dan Keluarganya Bukan Lagi Bagian dari PDIP!

JAKARTA- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut, bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Selain Jokowi, Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution juga bukan kader partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Demikian diutarakan Hasto dalam jumpa persnya yang dilakukan di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto.

Dia mengatakan, bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.

"Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," ujarnya.

Hasto melanjutkan, bahwa keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya kartu keanggotaan saja, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

"PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa,”ujarnya.

“Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," sambungnya.