Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNN Ungkap Pemasok Narkoba ke Indonesia dari 3 Kawasan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |19:27 WIB
BNN Ungkap Pemasok Narkoba ke Indonesia dari 3 Kawasan
Direktur Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN R. M. Aria T. M. Wibisono (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Peredaran gelap narkoba masuk ke Indonesia melalui tiga kawasan, yakni Golden Peacock (Amerika Selatan), Golden Crescent (Afganistan, Iran, Pakistan), dan Golden Triangle (Thailand, Myanmar, Laos). Sekira 80 persen barang terlarang itu masuk ke Indonesia menggunakan kapal melalui jalur laut.

Direktur Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN), R. M. Aria T. M. Wibisono menegaskan komitmen memerangi narkoba. Salah satunya memperkuat hubungan kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD), dan hubungan bilateral antar pemerintah.

Hal tersebut disampaikan dalam Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking, pada 2-4 Desember 2024, di Bangkok, Thailand yang dihelat Pemerintah Prancis, melalui Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kerja Sama Keamanan Internasional (DCIS), Douanes & Droits Indirects (Bea dan Cukai), Duta Besar Prancis untuk Thailand. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari berbagai Negara.

Di kegiatan bertajuk "Asia-Pasifik: Menuju rute perdagangan narkoba baru”, BNN mempresentasikan perkembangan serta modus operandi peredaran gelap narkotika. Aria mengungkapkan, bahwa Indonesia telah berkoordinasi dengan berbagai negara terkait permasalahan hukum.

Salah satunya, sambung Aria, dengan mengeluarkan Red Notice melalui Interpol, serta bekerja sama dengan stakeholders di Kawasan Asia Tenggara. “BNN juga berupaya memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas personel penegak hukum,” ujarnya dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (4/12/2024).

Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan tersebut bisa semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis. Terutama dalam pemberantasan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement