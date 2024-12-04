Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisruh Duit Donasi, Mensos Akan Mediasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |19:37 WIB
Kisruh Duit Donasi, Mensos Akan Mediasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti
Mensos Saifullah Yusuf (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan memediasi pertemuan pihak Agus Salim dan Pratiwi Novianti untuk menyelesaikan kisruh donasi yang menjadi perbincangan publik saat ini.

“Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu. Lalu, ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa dikatakan ada semacam kesepakatan damai,” ujar Gus Mensos setelah menemui Agus Salim beserta kuasa hukumnya Farhat Abbas di Kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Timur (4/12/2024).

Dikatakan Gus Mensos, ia akan menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Agus Salim kepada pihak Pratiwi Novianti dan Deni Sumargo, dan akan melakukan mediasi dalam waktu dekat. Gus Mensos menekankan bahwa pengobatan Agus Salim menjadi prioritas. Untuk itu ia meminta agar perdebatan yang tidak produktif di ruang publik bisa segera dihentikan. 

Dalam kesempatan yang sama, Gus Mensos mengimbau kepada masyarakat agar menaati aturan jika ingin mengumpulkan donasi. Menurutnya, masyarakat Indonesia kerap tergerak hatinya membantu orang lain dan secara spontan mengumpulkan donasi. 

“Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana, dikumpulkan ini untuk bencana di Aceh. Kan jelas peruntukannya,” kata Gus Mensos. 

Pengumpulan uang dan barang dibatasi selama 3 bulan. Jika lewat tenggat waktu, maka harus mengajukan lagi. Setiap kegiatan pengumpulan uang dan barang atau donasi wajib mendapatkan izin dari pihak berwenang sesuai dengan cakupan wilayahnya. Apabila pengumpulan dilakukan di tingkat kabupaten atau kota, maka izin harus diperoleh dari Bupati atau Walikota. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/608/3157820/bupati-6zW2_large.jpg
Audiensi dengan Kemensos, Bupati Jonius Taripar Dorong Sekolah Gratis di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152903/mensos-RgeI_large.jpg
Mensos Tutup Retret 47 Kepala Sekolah Rakyat, Pikirkan Moto Sampai Terbawa Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099366/viral-dB3m_large.jpg
Heboh! Mobil Mewah Rolls-Royce Senilai Rp25 Miliar Terparkir di Kemensos, Tidak Diambil Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061624/canda_muhadjir_saat_kenalkan_gus_ipul_ke_internal_kemensos-pEKb_large.jpg
Canda Muhadjir Saat Kenalkan Gus Ipul ke Internal Kemensos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061618/mensos-1NVC_large.jpg
Gus Ipul Kenang Kemensos Pernah Hampir Dibubarkan Gus Dur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/340/3046380/mensos-0gcz_large.jpg
Mensos Risma Kunjungi 18 Wanita PMI Korban TPPO di Kupang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement