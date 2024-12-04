Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sunhaji, Pedagang Es Teh yang Diolok-olok Gus Miftah Diangkat Jadi Anggota Kehormatan Banser

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |20:56 WIB
Sunhaji, Pedagang Es Teh yang Diolok-olok Gus Miftah Diangkat Jadi Anggota Kehormatan Banser
Sunhaji diangkat jadi Anggota Kehormatan Banser DIY (Foto: Tangkapan layar media sosial/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sunhaji, pedagang es teh yang diolok-olok pendakwah Miftah Maulana atau Gus Miftah diangkat sebagai anggota kehormatan Banser DIY. Pengangkatannya sebagai bentuk dukungan terhadap Sunhaji.

Menurut Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DIY, Abdul Muiz, Sunhaji kerap mengikuti pengajian Gus Miftah. Sehingga pengangkatannya itu sekaligus bentuk dukungan dari warga Nahdlatu Ulama (NU), mengingat Sunhaji juga merupakan nahdliyin.

"Pak Sunhaji juga kami angkat sebagai anggota kehormatan Satkorwil Banser DIY, semoga tambah semangat dalam bekerja dan semakin giat menghadiri pengajian-pengajian. Amin," ujarnya dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (4/12/2024).

Muiz menambahkan, bahwa Sunhaji beserta keluarga sudah ikhlas dan legawa terhadap hal yang dialaminya. Di mana, Gus Miftah juga sudah meminta maaf dan mengakui kekhilafannya. Lebih dari itu, pihaknya juga akan memberangkatkan Sunhaji umrah. 

"Alhamdulillah, semua diambil hikmatnya, semua didasarkan atas kemaslatan. Pak Sunhaji sudah ikhlas dan legawa," ujarnya.

"Pak Sunhaji juga dan jamaah pengajian, insya Allah, beliau Pak Sunhaji, istri, ibu mertua dan kedua anaknya akan diberangkatkan umrah bersama," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
