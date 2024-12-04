Banjir Bandang Terjang Sukabumi, Ketua DPR: Prioritaskan Keselamatan Warga

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Tim SAR gabungan terus melakukan upaya penyelamatan warga yang terjebak di lokasi bencana banjir bandang, tanah longsor, dan pergerakan tanah di sejumlah titik di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia meminta hal penyelamatan warga menjadi prioritas.

“Segera evakuasi masyarakat yang masih terjebak di lokasi bencana. Pemerintah harus memprioritaskan keselamatan warga,” ujar Puan, Rabu (4/12/2024).

Puan turut menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi di Sukabumi. Terutama untuk para korban yang terdampak.

"Dukacita dan keprihatinan mendalam saya sampaikan untuk para korban dan warga Sukabumi yang terdampak bencana. Kami mendorong Pemerintah bersama instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah darurat bencana secara efektif,” katanya.

Pihaknya juga meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk evakuasi warga dari area yang terdampak parah dan sediakan tempat pengungsian yang layak dan aman. Pemerintah juga harus memastikan persediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan selimut agar dapat segera disalurkan untuk warga terdampak.

“Selain kebutuhan logistik dan kebutuhan medis, lokasi pengungsian harus ramah bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta warga yang memiliki penyakit bawaan,” ujarnya.