Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Pataka Dipta Prakasha, Irwasum Polri: Jadikan Pedoman agar Bermanfaat bagi Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:24 WIB
Resmikan Pataka Dipta Prakasha, Irwasum Polri: Jadikan Pedoman agar Bermanfaat bagi Masyarakat
Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo meresmikan Pataka Dipta Prakasha Itwasum Polri (Foto: Puteranegara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo meresmikan Pataka Dipta Prakasha Itwasum Polri hari ini, Rabu, 4 Desember 2024 di kegiatan Rakor Anev Itwasum Polri. Dalam amanatnya, Dedi Prasetyo menjelaskan makna dari Pataka Dipta Prakasha. 

“Dipta Prakasha memiliki arti cahaya yang bersinar dan menerangi. Dengan semangat Dipta Prakasha, Itwasum Polri diharapkan semakin berperan dalam pengawasan tidak hanya mematuhi aturan tetapi juga menjadi teladan yang memberikan dampak positif melalui terang kebijaksanaan dan kebenaran,” kata Dedi dikutip Rabu (4/12/2024).

Dipta Prakasha diambil dari Bahasa Sansekerta. Dipta artinya menyala, bercahaya atau cemerlang. Prakasha berarti Cahaya, terang, jernih atau terkenal. 

Dipta Prakasha melambangkan pencapaian kinerja yang cemerlang, pengawasan yang jernih, dan pemandu bagi kebenaran, transparansi, dan integritas. Filosofi ini juga menekankan bahwa peran pengawasan tidak hanya mematuhi aturan tetapi juga menjadi teladan yang memberikan dampak positif melalui terang kebijaksanaan dan kebenaran.

“Filosofi ini harus kita resapi agar kerja kita semua bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang dipercayakan pimpinan serta hasilnya dirasakan oleh masyarakat dan negara secara positif, “ ujar Dedi.  

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polisi Irwasum Polri Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement