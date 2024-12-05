Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Salurkan Bantuan Rp370 Juta untuk Korban Banjir dan Longsor Sukabumi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |02:01 WIB
Pemerintah Salurkan Bantuan Rp370 Juta untuk Korban Banjir dan Longsor Sukabumi
Bantuan korban banjir dan longsor Sukabumi (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir, tanah longsor dan tanah bergerak akibat cuaca ekstrem melanda empat kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kementerian Sosial (Kemensos) pun menyalurkan bantuan senilai Rp370.631.500.

Kemensos mencatat wilayah terdampak yaitu wilayah Kecamatan Ciemas. wilayah Kecamatan Palabuhanratu, Kampung Cimanggu RT. 5/2, Desa Tegallega, Kecamatan Cidolog, dan wilayah Kecamatan Gegerbitung

Merespons hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) minta timnya segera melakukan pendataan jumlah korban, pengungsi, dan rumah terdampak. Lalu, Kemensos juga memberikan bantuan berupa makanan hingga kasur.

"Kemensos berkoordinasi dengan Sentra Phalamarta Sukabumi dan Dinsos Jawa Barat untuk segera mendistribusikan logistik kedaruratan kepada warga terdampak," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/12/2024).

Adapun bantuan yang Kemensos berikan berupa makanan siap saji 500 paket, makanan anak 200 paket, selimut 200 lembar, kasur 50 lembar, tenda gulung 150 lembar, tenda serbaguna 5 unit, tenda keluarga 10 unit, family kit 50 paket, dan kids ware 50 paket. 

Kemensos berkoordinasi juga menangani dampak bencana ini bersama petugas PSKBA, petugas Sentra Phalamarta Sukabumi, Dinsos Provinsi Jabar, dan Tagana Sukabumi. 

Berikut daftar wilayah yang terdampak longsor, cuaca ekstrem, dan pergerakan tanah:

Longsor

1. Kp. Cisaat RT. 1/2, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan.
2. Kp. Cimapag, RT. 4/4, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok.
3. Kp. Cikawung RT. 1/3, Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak.
4. Kp. Cileutik RT. 1/4, Desa Cibaregbeg, Kecamatan Sagaranten.
5. Kp. Sawahbera RT. 10/8, Desa Loji, Kecamatan Simpenan.
6. Kp. Babadan RT. 2/30, Kel. Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.
7. Kp. Nyomplong RT. 2/3, Desa Hegarmamah, Kecamatan Warungkiara.
8. Kp. Ciaul II RT. 14/4, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong.

 

Halaman:
1 2
      
