HOME NEWS NASIONAL

Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, PKB: Bertentangan dengan Karakter Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |07:11 WIB
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, PKB: Bertentangan dengan Karakter Prabowo
Gus Miftah. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid ikut angkat bicara terkait viralnya sikap Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang menghina penjual es teh.

Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul menilai, tindakan Miftah tidak sesuai dengan karakter Presiden Prabowo Subianto yang kerap menunjukkan kemesraan bersama rakyat.

"Iya kan, tentu kan bertentangan dengan apa yang selama ini menjadi karakter Pak Prabowo yang selalu mengedepankan orang miskin, nggak mau ada kemiskinan, nggak mau ada orang lemah yang tertindas," kata Gus Jazil dikutio, Kamis (5/12/2024). 

"Sementara ada orang dekatnya yang berbeda arah, tentu itu kontradiktif dan pasti akan jadi sorotan," sambung dia. 

Gus Jazil pun memaklumi penggunaan kata kasar ala Surabaya yang biasa dipakai Miftah. Namun, ia menilai, Miftah bisa lebih bijak lagi untuk memilih padanan kata sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif. Apalagi, katanya, Miftah merupakan representasi Pemerintah Prabowo-Gibran.

"Itu variatif lah, tetapi jangan juga diumbar di depan publik ketika menghadapi orang yang lemah, pasti publik nggak suka. Itu bukan urakan itu, itu naif lah," katanya. 

Kendati demikian, ia berharap, peristiwa ini bisa jadi pelajaran, khususnya bagi Miftah dan para pejabat baru agar lebih bijak dalam bertutur di depan publik. "Ya buat pelajaran lah buat Gus Miftah dan kita semuanya," tukasnya. 

Sebelumnya, Miftah telah menyampaikan permintaan maaf terkait hal tersebut. Menurut Miftah, apa yang disampaikan kepada pedagang es itu merupakan candaan. 

"Dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya saya memang sering bercanda dengan siapapun maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan Saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya," kata Miftah.

 

