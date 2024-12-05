Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

52 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Lapor Harta Kekayaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |07:34 WIB
52 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Lapor Harta Kekayaan
Kabinet Merah Putih Prabowo dan Gibran. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - KPK merilis data bahwa sebanyak 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya, baru 72 yang sudah melakukan hal tersebut. 

“Secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Kamis (5/12/2024).

Budi menerangkan bahwa, data tersebut termasuk wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN periodik untuk 2024.

Dari 52 Menteri atau Kepala Lembaga Setingkat Menteri, kata Budi, 36 diantaranya sudah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan 16 lainnya belum.

“Kemudian, dari 57 Wakil Menteri/ Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor,” ujar dia.

Selain itu, dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, Staf Khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187569/seskab_teddy-jU0P_large.jpg
Seskab Teddy Disebut Jadi Penghubung Rakyat ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186633/menkum-cCru_large.jpg
Salip Thailand, Indonesia Rajai Capaian Indikasi Geografis di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186056/bahlil-HQO0_large.jpg
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182988/teddy_indra_wijaya-NWaV_large.jpg
Kepuasan Publik Tinggi, Pengamat Beberkan Peran Besar Seskab Teddy
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement