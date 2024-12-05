Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Rilis Kasus Narkoba Kelas Kakap, Ini Penampakan 1 Ton Sabu Hingga Uang Miliaran Rupiah Hasil TPPU

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |12:42 WIB


JAKARTA - Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri bakal merilis soal pengungkapan kasus narkoba, dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Okezone di lapangan, sejak pukul 11.11 WIB barang bukti sudah terpajang dalam ruang konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri.

Sebanyak sabu seberat 1,192 ton dan ganja 1,190 ton sudah berjajar di ruangan, bahkan ada juga barang bukti tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba sebanyak Rp1.057.515.000 (Rp1 miliar).

Adapun barang bukti lain berupa pil ekstasi sebanyak 370.868 butir, obat keras 2.296.409 butir, hashish 132,900 gram, dan narkoba jenis happy five sejumlah 1.163.210 butir.

Kronologi penyitaan dan pengungkapan kasus narkoba ini akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan jajaran dalam konferensi pers sekitar pukul 12.00 WIB.

Sebagai informasi, selain Sigit, pejabat lain yang akan hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

 

