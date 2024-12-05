Deretan Kendaraan Mewah Koruptor yang Dilelang KPK, dari Hummer H3 hingga Harley Davidson Tri Glide

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi. Peserta dapat melihat secara langsung barang-barang yang akan di lelang atau aanwijzing di Gedung Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Pantauan Okezone di lokasi, Kamis (5/12/2024) salah satu tempat penyimpanan benda lelang berada di rooftop gedung tersebut. Di sana, terjejer rapi kendaraan dari roda empat hingga roda dua.

Dari sejumlah kendaraan yang ada, salah satu yang menarik perhatian yaitu Hummer Tipe H3 yang menjadi salah satu barang lelang.

Mobil berwarna putih dengan tahun pembuatan 2009 itu dibuka dengan nilai Rp610.296.000. Di sebelahnya, terparkir Cadillac Escalade 2011 yang dibuka dengan harga Rp401.134.000.

Di bagian pojok, terparkir 7 motor gede (moge) yang terdiri dari delapan Harley Davidson, satu BMW, dan satu Triumph. Terlihat juga satu Honda Monkey.

Namun yang menarik perhatian terdapat satu Harley Davidson Tri Glide yang memiliki tiga roda (satu depan dua belakang). Moge tahun 2014 tersebut dibuka dengan harga Rp570.072.000.