Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Kendaraan Mewah Koruptor yang Dilelang KPK, dari Hummer H3 hingga Harley Davidson Tri Glide

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |13:05 WIB
Deretan Kendaraan Mewah Koruptor yang Dilelang KPK, dari Hummer H3 hingga Harley Davidson Tri Glide
Deretan Kendaraan Mewah Koruptor yang Dilelang KPK, dari Hummer H3 hingga Harley Davidson Tri Glide
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi. Peserta dapat melihat secara langsung barang-barang yang akan di lelang atau aanwijzing di Gedung Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Pantauan Okezone di lokasi, Kamis (5/12/2024) salah satu tempat penyimpanan benda lelang berada di rooftop gedung tersebut. Di sana, terjejer rapi kendaraan dari roda empat hingga roda dua.

Dari sejumlah kendaraan yang ada, salah satu yang menarik perhatian yaitu Hummer Tipe H3 yang menjadi salah satu barang lelang.

Mobil berwarna putih dengan tahun pembuatan 2009 itu dibuka dengan nilai Rp610.296.000. Di sebelahnya, terparkir Cadillac Escalade 2011 yang dibuka dengan harga Rp401.134.000.

Di bagian pojok, terparkir 7 motor gede (moge) yang terdiri dari delapan Harley Davidson, satu BMW, dan satu Triumph. Terlihat juga satu Honda Monkey.

Namun yang menarik perhatian terdapat satu Harley Davidson Tri Glide yang memiliki tiga roda (satu depan dua belakang). Moge tahun 2014 tersebut dibuka dengan harga Rp570.072.000.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lelang kpk Lelang KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186039/lelang_kpk-vblW_large.jpg
KPK Lelang Barang Rampasan: Ada Lexus, Pabrik hingga Tas Branded
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/337/3146332/kpk-NGSb_large.jpg
KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor dari Mobil Rp7 Juta hingga iPhone 13 Pro Max, Minat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092605/kpk-MHhP_large.jpg
KPK Lelang Barang Mewah dari Kasus Rafael Alun yang Termahal Tas Hermes Rp241 Juta, Minat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/05/337/2605826/kpk-lelang-rumah-dan-tanah-2-koruptor-di-bandung-harganya-puluhan-miliar-C2WjoO1Hae.jpg
KPK Lelang Rumah dan Tanah 2 Koruptor di Bandung, Harganya Puluhan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/02/337/2555250/kpk-lelang-barang-barang-milik-koruptor-ada-logam-mulia-hingga-tas-mewah-6vx6GK7mz7.jpg
KPK Lelang Barang-Barang Milik Koruptor, Ada Logam Mulia hingga Tas Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/21/337/2489407/kpk-lelang-tanah-dan-bangunan-seluas-105-meter-persegi-milik-mantan-wali-kota-madiun-8Lkue85MOZ.jpg
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Seluas 105 Meter Persegi Milik Mantan Wali Kota Madiun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement