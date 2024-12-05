KPK Lelang Barang Mewah dari Kasus Rafael Alun yang Termahal Tas Hermes Rp241 Juta, Minat?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah barang mewah dari Terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Barang mewah tersebut terdiri dari 28 tas mewah, dua dompet, satu sabuk, dua perhiasan, dan satu jam tangan.

Puluhan barang mewah tersebut ditampilkan saat KPK menggelar aanwijzing di Gedung Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (5/11/2024).

Pantauan Okezone di lokasi, Kamis (5/12/2024), barang-barang branded itu disimpan dalam satu ruangan dan diletakkan dalam satu meja.

Sementara di masing-masing benda tersebut, terdapat keterangan merek dan buka harga dalam proses lelang.

Namun yang menarik perhatian, terdapat satu tas dengan harga Rp241.535.00 berupa Tas Hermes dengan warna abu-abu.

Selain itu, terdapat tiga tas Christian Dior dengan berbagai ukuran. Terdapat pula Louis Vitton dan Gucci.

Selain barang branded, dalam kesempatan yang sama juga ditampilkan puluhan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Salah satu lokasi yang digunakan untuk memajang kendaraan adalah rooftop Gedung Rupbasan KPK.

Dari sejumlah kendaraan yang ada, salah satu yang menarik perhatian adalah Hummer Tipe H3 yang menjadi salah satu barang lelang. Mobil berwarna putih dengan tahun pembuatan 2009 itu dibuka dengan nilai Rp610.296.000.