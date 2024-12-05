Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Darurat Narkoba, Menko Polkam: Pengguna Didominasi Remaja

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |13:19 WIB
Indonesia Darurat Narkoba, Menko Polkam: Pengguna Didominasi Remaja
Menko Polkam Budi Gunawan. Foto: Okezone/Riana Rizkia.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengungkap bahwa Indonesia dalam situasi darurat narkoba. Hal itu diungkap setelah pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan desk pemberantasan narkoba di Mabes Polri.

Budi Gunawan mengatakan, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen namun juga salah satu produsen narkoba di dunia.

"Saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini," kata Budi Gunawan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Budi Gunawan menjelaskan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin besar dan meluas, bahkan tidak hanya di kota besar, dengan penggunanya yang berusia remaja.

"Tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun," katanya.

"Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai Rp99 triliun," sambungnya.

Untuk itu, kata Budi Gunawan, pemerintah membentuk desk pemberantasan narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

Telusuri berita news lainnya
