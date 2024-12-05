Menko BG: Indonesia Jadi Salah Satu Produsen Narkoba Dunia!

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara produsen narkoba dunia. Hal ini membawa Indonesia pada posisi darurat narkoba.

Budi Gunawan mengatakan, selain menjadi konsumen dan target pasar, Indonesia juga menjadi bagian penyebarluasaan barang haram tersebut.

"Saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba,” kata Budi Gunawan usai menggelar rapat koordinasi dengan desk pemberantasan narkoba di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

“Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini,"sambungnya.

Sementara, sebagai konsumen, Budi Gunawan mengungkap bahwa pengguna narkoba di Indonesia tidak hanya tersebar di kota-kota besar saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka berusia remaja.

"Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas, tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil," katanya.

Di sisi lain, Budi Gunawan mengungkap berdasarkan data pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang.