Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko BG: Indonesia Jadi Salah Satu Produsen Narkoba Dunia!

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |13:34 WIB
Menko BG: Indonesia Jadi Salah Satu Produsen Narkoba Dunia!
Menko BG: Indonesia Jadi Salah Satu Produsen Narkoba Dunia!
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara produsen narkoba dunia. Hal ini membawa Indonesia pada posisi darurat narkoba.

Budi Gunawan mengatakan, selain menjadi konsumen dan target pasar, Indonesia juga menjadi bagian penyebarluasaan barang haram tersebut.

"Saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba,” kata Budi Gunawan usai menggelar rapat koordinasi dengan desk pemberantasan narkoba di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

“Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini,"sambungnya.

Sementara, sebagai konsumen, Budi Gunawan mengungkap bahwa pengguna narkoba di Indonesia tidak hanya tersebar di kota-kota besar saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka berusia remaja.

"Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas, tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil," katanya.

Di sisi lain, Budi Gunawan mengungkap berdasarkan data pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/11/519/1843603/dua-bandar-sabu-jaringan-internasional-ditembak-mati-ZwV22HBZa6.jpg
Dua Bandar Sabu Jaringan Internasional Ditembak Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/30/338/1837995/jelang-tahun-baru-polisi-amankan-sabu-3-kg-dari-jaringan-lapas-SxhzUdE1wY.jpg
Jelang Tahun Baru, Polisi Amankan Sabu 3 Kg dari Jaringan Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/23/337/1819468/kembalinya-jaringan-freddy-budiman-dan-kelanjutan-invasi-ekstasi-dari-belanda-x1PFTw8JHE.jpg
Kembalinya Jaringan Freddy Budiman dan Kelanjutan Invasi Ekstasi dari Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/17/338/1816045/polisi-tangkap-5-penyuplai-narkoba-ke-tempat-hiburan-malam-di-jakarta-w4zkRF8WsE.jpg
Polisi Tangkap 5 Penyuplai Narkoba ke Tempat Hiburan Malam di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/10/337/1812166/tambah-efek-jera-buwas-kita-harus-bikin-taman-makam-untuk-bandar-narkoba-4fopiBKNU1.jpg
Tambah Efek Jera, Buwas: Kita Harus Bikin Taman Makam untuk Bandar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/06/337/1809169/buwas-di-indonesia-segala-jenis-narkoba-laku-obat-nyamuk-dan-spirtus-pun-dipakai-GWBlmpH6xd.jpg
Buwas: Di Indonesia Segala Jenis Narkoba Laku, Obat Nyamuk dan Spirtus pun Dipakai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement