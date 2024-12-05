Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tegaskan Bakal Ubah 290 Kampung Narkoba Jadi Kampung Bebas Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |13:57 WIB
Kapolri Tegaskan Bakal Ubah 290 Kampung Narkoba Jadi Kampung Bebas Narkoba
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Gelar Jumpa Pers Terkait Kasus Narkoba. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya bersama dengan stakeholder terkait bakal mengubah kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. 

Hal itu disampaikan Sigit dalam konferensi pers pencapaian desk pemberantasan narkoba bersama dengan Menko Polkam dan pihak terkait lainnya di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/204). 

“Kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan Pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba,” kata Sigit.  

Menurut Sigit, terdapat 290 kampung narkoba yang telah terdeteksi. Dari angka itu, 90 diantaranya sudah ada 90 yang telah berhasil menjadi kampung bebas narkoba. 

“Ada kurang lebih 290 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita dan secara pertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba,” ujar Sigit. 

 

