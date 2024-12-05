Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terjerat Kasus Narkoba, 20 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |15:36 WIB
Terjerat Kasus Narkoba, 20 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha (foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan sebanyak 20 Warga Negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Malaysia. Dimana, semua kasusnya adalah terkait peredaran narkotika.

“Terkait penanganan kasus hukuman mati, dapat kami update bahwa pada tahun 2024 ini ada penambahan kasus hukuman mati sebanyak 20 kasus di Malaysia. Tersebar 15 kasus ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur dan kemudian 5 kasus ditangani oleh KJRI Penang. Semua kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan peredaran narkotika,” ungkap Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha saat Konferensi Pers di Ruang Palapa, Kemlu, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Judha pun mengatakan, bahwa Kemlu telah melakukan langkah-langkah untuk memberikan pendampingan kepada WNI yang terancam hukuman mati. Termasuk menyiapkan lawyer atau pengacara dalam rangka memastikan hak-hak WNI terpenuhi dengan sistem hukum di Malaysia.

“Langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan keputusan Menteri Luar Negeri mengenai penanganan WNI yang terancam hukuman mati, kita memberikan pendampingan kekonsuleran dan juga pendampingan hukum. Kita sudah siapkan lawyer untuk memberikan pendampingan dan memastikan terpenuhinya hak-hak WNI kita dalam sistem hukum yang berlaku di Malaysia,” katanya.

 

Telusuri berita news lainnya
