Sambut Hari HAM Sedunia, Kemenham: Momentum Refleksi Memperkokoh HAM, Demokrasi dan Keadilan

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) akan menggelar puncak peringatan hari HAM sedunia pada 10 Desember mendatang di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Pelaksanaan hari HAM sedunia di TMII tahun ini menandai kali pertama Kemenham menggelar acara tahunan ini.

Sebelumnya, peringatan hari HAM diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Staf Khusus bidang Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta menjelaskan peringatan hari HAM tidak semata agenda seremonial tahunan.

“Kemenham ingin menjadikan peringatan hari HAM sedunia sebagai momentum refleksi untuk kemudian ke depan memperkokoh hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian,” ujar Plt. Sekjen Kemenkumham, Novita Ilmaris pada acara Media Dialogue yang digelar di Artotel Casa Kuningan dikutip dari siaran persnya, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia menekankan, pemerintah Prabowo-Gibran melalui Kemenham berkomitmen untuk menjadikan HAM sebagai pusat dari arah kebijakan dan pembangunan bangsa. “Komitmen ini kemudian kita ketahui bersama dipertegas dengan dituangkannya HAM sebagai poin pertama dalam Asta Cita bersama Pancasila dan demokrasi,” imbuhnya.

Pada tahun ini, pemerintah mengangkat “Harmoni dalam Keberagaman” sebagai tema peringatan hari HAM sedunia ke-76 tahun ini. “Tema ini diangkat sebagai apresiasi terhadap kebhinekaan bangsa yang merupakan aspek fundamental dari hak asasi manusia sekaligus modal penting kita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Novita Ilmaris.