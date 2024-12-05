Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

47.838 Orang Teken Petisi Copot Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden Usai Hina Pedagang Es

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |16:38 WIB
47.838 Orang Teken Petisi Copot Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden Usai Hina Pedagang Es
47.838 Orang Teken Petisi Copot Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden Usai Hina Pedagang Es
A
A
A

JAKARTA – Beredar petisi menuntut Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Prabowo Subianto. Gerakan ini dimulai setelah video ceramahnya yang dianggap menghina Sunhaji seorang pedagang es teh viral di media sosial.

Pantauan Okezone, hingga Kamis, (5/12/2024) petisi yang diunggah di change.org telah mengumpulkan lebih dari 47.838 tanda tangan dari 50.000 yang dibutuhkan.

Petisi tersebut diajukan oleh Dika Prakasa, yang menyebut pernyataan Gus Miftah tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi yang seharusnya dijunjung olehnya.

Dalam deskripsi petisinya, Dika menegaskan, “Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau. Agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segera copot Gus Miftah!”

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur Gus Miftah usai mengolok penjual es teh Sunhaji (38) dalam sebuah acara. Videonya pun viral di media sosial dan mendapat sorotan netizen.

“Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” ungkap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094555/viral-WotO_large.jpg
Siapa Akun Penyebar Pertama Video Viral Gus Miftah yang Hina Pedagang Es Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094467/viral-naWV_large.jpg
Ustadz Adi Hidayat Buka Suara soal Kabar Gantikan Gus Miftah Jadi Utusan Khusus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093790/viral-9z3i_large.jpg
Profil Ponpes Bustanul Ulum, Pesantren Tempat Gus Miftah Menimba Ilmu Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093202/ketua_harian_dpp_partai_gerindra_sekaligus_wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-xVEc_large.png
Gus Miftah Mundur, Dasco Sebut Jabatan Utusan Khusus Presiden Boleh Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093102/gus_miftah-0FUq_large.png
Gus Miftah Mundur Jadi Utusan Khusus Presiden sebelum Serahkan LHKPN, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093098/presiden_prabowo_subianto-Uo24_large.jpg
Soal Sertifikasi Juru Dakwah, Prabowo Respon Begini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement