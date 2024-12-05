Miftah Hina Pedagang Es, Dasco: Evaluasi Seluruh Pembantu dan Utusan Khusus Presiden!

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti tindakan ulama Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang mengolok olok penjual es teh Sunhaji beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dasco meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja pembantu maupun Utusan Khusus Presiden imbas peristiwa tersebut.

Dasco mengaku, pihaknya telah melihat di sosial media tindakan Miftah yang mengolok pedagang es, Sunhaji di sebuah kajian. Ia pun telah mengetahui bahwa Miftah telah meminta maaf pada Sunhaji.

"Nah, bahwa kemudian Sebagai utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri," terang Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Kendati demikian, Dasco tak bisa menjawab Miftah bisa diberi sanksi Tau tidak, lantaran dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberi hukuman bagi pembantu Presiden.

"Jadi, kalau mau nanya ke saya Apakah ada sanksi, gak ada sanksi Itu saya gak bisa jawab Karena bukan kewenangan dari saya," kata Dasco.

Namun Dasco mengatakan, DPR RI telah melihat adanya aspirasi warga yang meminta Pemerintah mengevaluasi Miftah. Bahkan, ia mengatakan, DPR RI juga melihat aspirasi warga ingin kinerja Utusan Khusus Presiden turut dievaluasi.