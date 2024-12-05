Cak Imin: Muhammadiyah Enggak Ada Matinya!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri acara pembukaan Akademi Politik yang diadakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Muhaimin mengatakan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

"Gerakan perjuangan Muhammadiyah, juga organisasi keagamaan lainnya, mau politik mau ekonomi mau pendidikan itu memang dahsyat dan luar biasa. (Dan) guru terbesar (dalam perjuangan) yang tidak ada matinya itu adalah Muhammadiyah, selalu hadir, selalu konsisten, dan selalu menjadi solusi dan harapan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengapresiasi upaya IMM dalam mengembangkan pemahaman politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Cak Imin--panggilan akrabnya-- berharap peserta Akademi Politik dapat menggali pengetahuan tentang politik yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif untuk menjawab tantangan zaman.

"Saya dulu juga sama seperti teman-teman, mengawali karir dari aktivis di PMII. Zaman itu sulit sekali mengadakan kumpul-kumpul seperti ini, pasti dibubarkan. Dan sekarang sudah berubah, semua bebas menggelar kegiatan, jadi ruang pembelajaran semakin terbuka lebar," terangnya.

Dia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat, terutama kalangan muda, agar mereka lebih siap dalam menghadapi dinamika politik global dan lokal.

"Melalui program-program seperti ini, kita berharap dapat mencetak pemimpin yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya," tutup Cak Imin.