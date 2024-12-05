Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! BMKG Prakirakan Angin Kencang Landa Jabar hingga Jateng pada Esok Hari

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:12 WIB
Waspada! BMKG Prakirakan Angin Kencang Landa Jabar hingga Jateng pada Esok Hari
Angin Kencang (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa akan ada angin kencang yang khususnya melanda wilayah Jawa Barat pada besok, Jumat 6 Desember 2024. Bahkan angin kencang itu disebut akan juga melanda wilayah Jawa Tengah.

Rita pun cukup khawatir dengan kondisi besok. Pasalnya, angin bertiup sangat kencang dengan kecepatan 35 knot yang berhembus ke Pulau Jawa dari arah Sumatera.

Kata Rita, angin kencang yang akan terjadi besok tidak ada ketika bencana banjir bandang yang melanda Sukabumi pada Rabu (4/12) kemarin. Karena itu, pihaknya pun akan melakukan konferensi pers terkait angin kencang tersebut untuk mewanti-wanti masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat.

“Kami sangat mengkhawatirkan ini. Disini ada kontur kecepatan angin, jadi angka-angka ini menunjukkan kecepatan angin. Yang perlu diwaspadai ini ada yang muter seperti pusaran. Kecepatannya cukup tinggi 41 knot dan ini masuk ke Jawa sampai 35 knot, 40 knot. Ini artinya angin kencang dan ini untuk tanggal 6 mulai jam 7 pagi,” kata Rita di kantor BMKG, Kamis (5/12/2024).

“Begitu mendekati pulau Jawa atau selat Sunda atau Sumatera Selatan ini semakin muter dan ini baru muncul. Saat kejadian Sukabumi (banjir bandang) kemarin tidak ada. Dari segi posisinya ini lebih dekat dengan hal yang sama sirkulasi siklonik saat Sukabumi itu banjir bandang. Waktu Sukabumi agak jauh (posisi pusaran angin). Sekarang semakin mendekat,” terang dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537//bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189532//pencarian_korban_di_agam-yrCe_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera, 995 Orang Meninggal dan 226 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/340/3189514//pengungsi_aceh_tamiang-sbNz_large.jpg
Warga Aceh Tamiang: Akses Terputus Sempat Hambat Bantuan, Kini Kondisi Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189503//prabowo_tinjau_posko_pengungsian_di_bener_meriah_aceh-9Sj8_large.jpg
Kunjungi Posko Pengungsian di Bener Meriah, Prabowo : Jangan Khawatir, Bapak Ibu Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189502//presiden_prabowo_ke_aceh_tamiang-B3kS_large.jpg
Kunjungi Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Minta Maaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement