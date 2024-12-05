Waspada! BMKG Prakirakan Angin Kencang Landa Jabar hingga Jateng pada Esok Hari

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa akan ada angin kencang yang khususnya melanda wilayah Jawa Barat pada besok, Jumat 6 Desember 2024. Bahkan angin kencang itu disebut akan juga melanda wilayah Jawa Tengah.

Rita pun cukup khawatir dengan kondisi besok. Pasalnya, angin bertiup sangat kencang dengan kecepatan 35 knot yang berhembus ke Pulau Jawa dari arah Sumatera.

Kata Rita, angin kencang yang akan terjadi besok tidak ada ketika bencana banjir bandang yang melanda Sukabumi pada Rabu (4/12) kemarin. Karena itu, pihaknya pun akan melakukan konferensi pers terkait angin kencang tersebut untuk mewanti-wanti masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat.

“Kami sangat mengkhawatirkan ini. Disini ada kontur kecepatan angin, jadi angka-angka ini menunjukkan kecepatan angin. Yang perlu diwaspadai ini ada yang muter seperti pusaran. Kecepatannya cukup tinggi 41 knot dan ini masuk ke Jawa sampai 35 knot, 40 knot. Ini artinya angin kencang dan ini untuk tanggal 6 mulai jam 7 pagi,” kata Rita di kantor BMKG, Kamis (5/12/2024).

“Begitu mendekati pulau Jawa atau selat Sunda atau Sumatera Selatan ini semakin muter dan ini baru muncul. Saat kejadian Sukabumi (banjir bandang) kemarin tidak ada. Dari segi posisinya ini lebih dekat dengan hal yang sama sirkulasi siklonik saat Sukabumi itu banjir bandang. Waktu Sukabumi agak jauh (posisi pusaran angin). Sekarang semakin mendekat,” terang dia.