Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Puan: Tugas Kita Bersama untuk Terus Menyempurnakan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Pilkada serentak 2024 berjalan secara kondisif. Atas terciptanya penyelanggara Pilkada yang tertib dia mengapresiasi seluruh kinerja lembaga penyelenggara Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 penutupan persidangan I tahun sidang 2024-2025, di ruang sidang DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Kita baru saja melakukan Pilkada pada 27 November 2024 yang lalu. DPR menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang berjalan dengan baik lancar dan tertib," ujar Puan dalam pidatonya.

Dia menegaskan, kondusivitas Pilkada serentak 2024 ini juga tak terlepas dari kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Maka, agar Pilkada selanjutnya jauh lebih baik, dia meminta pentingnya untuk terus menyempurnakan proses Pilkada di Indonesia.

"Selanjutnya, menjadi tugas kita bersama untuk terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya," sambungnya.

Dia menegaskan penyempurnaan proses pilkada ini, diharapkan bisa membuat pesta demokrasi lebih transparan, adil, dan efektif, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

"Kita perlu menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas , jujur dan adil rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya," pungkasnya.



(Arief Setyadi )