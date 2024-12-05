Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Terima 19 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:33 WIB
MK Terima 19 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2024
Mahkamah Konstitusi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 19 permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024. Penerima itu lantaran sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah telah mengumumkan hasil Pilkada 2024.

Juru bicara MK, Fajar Laksono merincikan hingga Kamis (5/12) siang dari 19 permohonan yang diterima, 10 gugatan diajukan untuk pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten dan tingkatan Kota sebanyak 9.
 
"Total ada 19 permohonan. Permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati ada 10, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan wali kota ada 9," kata fajar kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

Dia mengatakan, dari keseluruhan gugatan hasil pilkada itu, paling banyak didaftarkan secara online.

"Bupati 8 online, 2 offline. Permohonan Wali Kota ada 4 online, 5 offline," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MK Sengketa Pilkada Pilkada 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186298//mk-EF9r_large.jpg
MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184846//mentan-OqlQ_large.jpg
Sikapi Putusan MK, Mentan Amran Ungkap Peran Polisi di Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184253//arsul_sani-fxWP_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183881//polri-AarB_large.jpg
PBHI Sebut Polisi Aktif Masih Bisa Jabat di Luar Institusi Sepanjang Sesuai Tupoksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183448//dpr-HduZ_large.jpg
DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement