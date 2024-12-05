Puan Sebut DPR Bakal Turun Cek Kondisi Korban Bencana Sukabumi

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap, DPR akan turun langsung ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan sinergi antar-instansi dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.

"Nanti dari DPR akan melakukan kunjungan ke sana,” kata Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Puan pun menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas bencana di Sukabumi. Seperti diketahui, Kabupaten Sukabumi dilanda bencana alam berupa banjir, longsor, hingga pergerakan tanah dalam 2 hari belakangan.

Peristiwa ini telah melumpuhkan wilayah Sukabumi dan mengakibatkan ratusan ribu warga terdampak pemadaman listrik, serta meluasnya kerusakan infrastruktur serta kehidupan masyarakat.

Menurut Puan, DPR akan mengunjungi lokasi bencana dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejanteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal bersama perwakilan dari Komisi di dewan yang membidangi urusan kebencanaan.

“Kemungkinan akan dipimpin oleh pimpinan atau wakil ketua bidang Korkesra. Juga Komisi VIII untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi serta bersinergi dengan Pemerintah," jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.